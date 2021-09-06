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Рада повертається з канікул: в "Слузі народу" сказали, з чого почнуть роботу Олександр Корнієнко поділився планами монобільшості на нову сесію парламенту

Парламентська фракція "Слуга народу" на новій сесії Верховної Ради, що стартує 7 вересня, в першу чергу візьметься за законопроєкт про місцевий референдум в Україні.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомив глава партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко.

"Розпочнемо з місцевого референдуму, він давно готовий, внесений. Будемо його обговорювати сьогодні. У всіх ініціативах щодо народовладдя Руслан Олексійович (перший віцеспікер Руслан Стефанчук – ред.) тут виступає нашим головним рульовим, модератором. Вони всі пропрацьовані абсолютно, з дуже широким колом експертів, міжнародних і українських. Беремо кращий досвід - Швейцарії та інших країн, і всі теми будемо далі просувати", - розповів Корнієнко.

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На запитання, чи розраховують "слуги народу" на голоси інших фракцій, нардеп відповів:

"Домовленості виникають дуже часто в процесі – якщо ті чи інші позиції колеги поділятимуть, то в парламенті будуть підтримувати. Ми бачили, що багато ініціатив підтримувались іншими колегами, але хочу нагадати, що референдум ми самі проголосували. Інші партії долучалися, але там було більше, ніж 226 "слуг народу"… В нас велика фракція. Якщо не буде проблем зі здоров'ям, бо знов осінь намічається непроста в плані здоров'я… Але багато депутатів вакциновані, хтось перехворів, і наш колективний імунітет в залі парламенту точно буде кращий".

Нагадаємо, законопроєкт про місцевий референдум в Україні був зареєстрований у Верховній Раді в травні.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що у законопроєкті враховано загрози, які можуть виникнути під час його прийняття.

"Перше — ми позначили, що місцевий референдум може проводитися тільки на рівні адміністративно-територіальної одиниці, не включаючи райони та області, щоб не створювати сепаратистських відділень. Друге — ми поставили заборону на питання, які можуть впливати на територіальну цілісність і суверенітет. І третє — положення, передбачені в цьому законі щодо проведення місцевого референдуму на тимчасово окупованих територіях, відклали саме для них на момент повернення їх в Україну як державу", — розповів він.