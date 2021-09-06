15:28, Сьогодні

У них щось клацнуло — політик про реакцію Росії на візит Зеленського до США Леонід Гозман розповів, як змінювалося ставлення російської влади до зустрічі Зеленського та Байдена

Про те, як в Росії відреагували на візит президента України Володимира Зеленського до США, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політик Леонід Гозман.

"Це дуже цікаво. Спочатку була абсолютно очікувана реакція — та хто такий цей Зеленський і таке інше, нахабні та образливі коментарі. Причому про "провал" візиту Зеленського в Вашингтон наші начальники стали говорити днів за два до самого візиту. Вони вже говорили, що візит провалився — у минулому часі. Як це у них вийшло, незрозуміло. Але потім щось змінилося, і з'явився дуже тривожний тон. Вони стали говорити про те, що Росія не потерпить вступу України до НАТО, що це загроза Донбасу, і таке інше. У мене таке враження, що вже десь наступного дня після зустрічі президентів Зеленського і Байдена у них щось клацнуло, і вони вирішили, що там про щось серйозно домовилися", — сказав він.

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Гозман відповів на питання, чи може це викликати у президента РФ Володимира Путіна більше бажання зустрітися з Зеленським.

"Я думаю, Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, тому що така зустріч — це як би визнання Зеленського легітимним керівником України. А у нас весь час говорять про київську хунту, сміються над Зеленським, що він комік, шоумен. Я думаю, він не хоче зустрічатися. Сама зустріч президента Путіна і президента Зеленського не може привести до якогось прориву. Це не така ситуація, що обидві сторони хочуть чогось досягти, у них не виходить, і тоді зустрічаються перші особи і домовляються. На жаль, керівники моєї країни не хочуть про щось з вами домовлятися. Вони не хочуть стабільності та миру в Україні. Вони хочуть продовження того, що є зараз. Вони не хочуть, щоб Україна піднімалася і зміцнювалася. Тому те становище, що є зараз, влаштовує нашу владу. Тому я думаю, серйозні зміни відбудуться після того, як Путін перестане керувати Росією", — сказав він.

Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена була оприлюднена спільна заява України і США про стратегічне партнерство. Зокрема, Україна і США домовилися активізувати роботу Комісії зі стратегічного партнерства (КСП).

Сторони закликали Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України. США підтвердили, що "ніколи не визнають російську спробу анексії Криму". США заявили про готовність виділити 463 млн доларів на підтримку реформ в Україні, 60 млн доларів військової допомоги, 45 млн доларів гуманітарної допомоги. Також США пообіцяли не допустити використання Росією "Північного потоку-2" як геополітичної зброї.

Раніше ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов також заявив, що поки Путін при владі, конфлікт Росії з Україною не буде вирішений.

"Конфлікт на Донбасі не може бути вирішений дипломатичним шляхом, поки в Кремлі знаходиться Путін. Ані конфлікт на Донбасі, ані конфлікт у Криму. Якщо хтось вважає, що в результаті переговорів в будь-якому форматі можна домогтися того, що Путін раптово прозріє, усвідомить свої злочинні дії та виведе війська з території України, — цього не буде", — сказав він.