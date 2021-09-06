"ХАРД з Влащенко": гість студії - Дмитро Разумков
Головні теми ефіру - можливі кадрові зміни у владі та взаємини Ради й РНБО
На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!
З гостем програми - спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:
- Що насправді відбувається між парламентом і РНБО?
- Які кадрові зміни у вищих ешелонах влади будуть найближчим часом?
- Чи зміцніли стосунки між Україною і США та на чому зосереджена зовнішня політика нашої держави?
Дивіться 6 вересня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".