"ХАРД з Влащенко": гість студії - Дмитро Разумков

Головні теми ефіру - можливі кадрові зміни у владі та взаємини Ради й РНБО

"ХАРД з Влащенко": гість студії - Дмитро Разумков

На телеканалі "Україна 24" - проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми - спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим - Наталя Влащенко обговорить наступні теми:

  • Що насправді відбувається між парламентом і РНБО?
  • Які кадрові зміни у вищих ешелонах влади будуть найближчим часом?
  • Чи зміцніли стосунки між Україною і США та на чому зосереджена зовнішня політика нашої держави?

Дивіться 6 вересня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

Джерело Україна 24 Теги Верховна Рада Дмитро Разумков