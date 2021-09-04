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"Слуга народу" про можливу відставку міністра оборони: великих претензій не бачу Юрій Камельчук прокоментував чутки про звільнення в Кабміні

В парламентської фракції "Слуга народу" немає великих претензій до міністра оборони Андрія Тарана.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, коментуючи чутки щодо можливої заміни глави оборонного відомства. На запитання, які претензії до чинного міністра оборони, Камельчук відповів:

"Я не думаю, що тут справді великі претензії. Єдине, що може бути прикута увага… Я знаю, що існував конфлікт між військовими відомствами. Це єдине, що може мати під собою підґрунтя для чуток. Але, насправді, великих претензій чи намагання вже зараз знести з посади цього міністра я в нашій фракції не бачу".

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Раніше нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів, зокрема Андрія Тарана.

"Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", — пояснила вона.

Нардеп від "Батьківщини" Валентин Наливайченко підтвердив, що з Кабміну можуть звільнити трьох міністрів.