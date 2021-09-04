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Звільнення в Кабміні: "слуга народу" назвала міністра, до якого найменше питань Ірина Верещук також розповіла, чи можлива відставка всього Кабміну

У монобільшості в Верховній Раді є питання до роботи низки міністрів, але найменше претензій – до віцепрем'єра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це повідомила в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук, коментуючи можливі кадрові зміни в уряді.

На запитання, чи розглядається повна відставка Кабміну, "слуга народу" відповіла:

"Принаймні станом на сьогодні ні. Але я вам скажу як представниця монобільшості в парламенті, до якого з міністрів у нас є найменше питань. У нас найменше питань до Михайла Федорова, віцепрем'єра з питань цифрової трансформації. У нього зараз все гаразд. Він на своєму місці, він молодець, він працює. І я знаю, що працює добре".

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Як підкреслила Верещук, у Кабміні є люди, "до яких є дуже мало питань".

"А далі пішли питання і до пані Лазебної (глава Мінсоцполітики - ред.), до міністра Ляшка (глава МОЗ - ред.), але ви бачите, що немає уже такої скандальності, конфліктів. Принаймні поки що ми бачимо, що все іде за планом. Уруський (віцепрем'єр зі стратегічної промисловості - ред.) – ми його викликали на комітет під час V сесії, він пообіцяв зробити електронний реєстр, коли виробники і надавачі послуг в сфері оборони мали отримати такий реєстр. Він його зробив за місяць. Тобто ми бачимо, що люди, відчувши, що може бути різне, почали активныше працювати. І я би дуже хотіла, щоб вони продовжили", - сказала депутатка.

Раніше нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.

"Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", — пояснила вона.

Нардеп від "Батьківщини" Валентин Наливайченко підтвердив, що з Кабміну можуть звільнити трьох міністрів.