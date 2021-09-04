14:01, Сьогодні

Це новий виток нашого протистояння: "слуга народу" про рішення Росії щодо Донбасу За словами Ірини Верещук, для України пролунав "тривожний дзвінок"

Рішення Росії не продовжувати мандат спостерігачів ОБСЄ на кордоні РФ та ОРДЛО спричинить новий виток протистояння з Україною.

Про це заявила в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Ви побачили зараз останню заяву Росії про те, що після кінця вересня Росія не продовжуватиме мандат ОБСЄ на лінії розмежування. Насправді, це тривожний дзвінок, тому що якраз ОБСЄ, і мандат ОБСЄ – це необхідна умова участі і Росії, і України у Трьохсторонній контактній групі, за посередництва ОБСЄ. Так, там були проблеми, і ОБСЄ не контролювало багато території, про це було багато звітів, але ОБСЄ було. Зараз якщо Росія буде заперечувати у присутності ОБСЄ – це новий виток нашого протистояння: дипломатичного, політичного. Я б дуже не хотіла, щоб гинули люди", - заявила "слуга народу".

Читайте також: Візит Зеленського до США: Росія програла в питанні Донбасу – Фейгін

Нагадаємо, Росія 2 вересня оголосила, що не підтримає продовження після 30 вересня прикордонної та спостережної місії ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гуково" на російсько-українському кордоні.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", що Україні на Донбасі потрібні зовнішні спостерігачі.

"В інтересах України, щоб на лінії розмежування були зовнішні спостерігачі, які можуть комунікувати зі світом — що відбувається насправді, є обстріли, немає обстрілів, хто їх ініціює тощо. Україна буде й надалі зберігати місію ОБСЄ та всіляко сприяти їй зі свого боку", — сказала вона.