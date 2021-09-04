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"Візит Зеленського до Байдена може стати історичним": експрем'єр назвав умову Арсеній Яценюк підбив підсумки зустрічі

Переговори президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена можуть стати історичними, лише якщо Україна виконає взяті на себе зобов'язання щодо реформ і боротьби з корупцією.

Таку думку висловив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Чи є зустріч Зеленського з Байденом історичною? Скажу відверто – не знаю. Зустрічі стають історичними лише тоді, коли вони стають частиною історії. Історія розсудить, чи щось кардинально змінилося, чи не змінилося. Але чи добре те, що Зеленський поїхав до Байдена? Добре. Чи добре, що відбувся візит? Так, добре. Чи міг він відбутися краще? Я завжди в такому випадку кажу: міг відбутися гірше. Це був адекватний нормальний візит до свого союзника, яким є США", - вважає експрем'єр.

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Яценюк нагадав, що візит Зеленського до Байдена відбувався "на фоні драматичних подій в Афганістані".

"З точки зору геополітики, це один з найбільших прорахунків наших західних партнерів. На цьому прорахунку топталися Росія, Китай і антизахідні сили в Україні, які казали: бачите, вони з Афганістану вийшли, і вас кинуть. Вони нас не кинули. І візит Зеленського до Байдена і та декларація говорить, що США заявили не просто про підтримку – вони заявили: ми фінансуємо оборонний бюджет. Загальний обсяг асигнувань – 400 з гаком млн доларів. Тобто вони фінансують українську армію, це перше. Друге, вони фінансують і допомагають боротися з COVID-19. Третє, піднялося питання по НАТО. Я очікував більш чітких формулювань в цій заяві. Але вони повторили, що двері в НАТО для України відкриті", - заявив він.

Водночас, політик зазначив, що ключовий момент, який чітко не сформульований у домовленостях США і України – це "Північний потік-2".

"Через те, що росіяни домовилися з німцями, ми з вами втрачаємо кожний рік 2 млрд доларів. І нам їх ніхто не збирається компенсовувати. Американці спочатку включили механізм санкцій, а потім відійшли назад. Це річ, яка не лежить у площині наших двосторонніх стосунків. Питання по "Північному потоку-2" мають вирішити Україна, Німеччина, ЄС і США. Тому що це рішення антиамериканське, антиєвропейське і антиукраїнське", - сказав експрем'єр.

Яценюк додав, що цей візит буде історичним лише в одному випадку:

"Якщо ця декларація, а це скоріше план дій, де Україна сказала, що вона буде робити, а де Америка сказала, де вона допоможе... Якщо Україна, українська влада виконає те, що вона пообіцяла не для Америки, а для кожного з вас: правова реформа, боротьба з корупцією, економічний успіх, сильна армія – і Америка буде допомагати, тоді цей візит історичний".

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Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена була оприлюднена спільна заява України і США про стратегічне партнерство.

Зокрема, Україна і США домовилися активізувати роботу Комісії зі стратегічного партнерства (КСП).

Сторони закликали Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України. США підтвердили, що "ніколи не визнають російську спробу анексії Криму".

США заявили про готовність виділити 463 млн доларів на підтримку реформ в Україні, 60 млн доларів військової допомоги, 45 млн доларів гуманітарної допомоги.

Також США пообіцяли не допустити використання Росією "Північного потоку-2" як геополітичної зброї.