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Нардеп розкритикував закон про олігархів: навіть звичайні бізнесмени в небезпеці Олексій Гончаренко назвав законопроєкт №5599 "банальним порушенням Конституції"

Закон про олігархів, підтриманий Верховною Радою у першому читанні, може бути використаний для обмеження прав людини, тиску на бізнес і шантажу ЗМІ.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. На думку нардепа, в документі "під начебто правильними речима приховується банальне порушення Конституції".

"Це стосується наділення президента та РНБО новими непередбаченими раніше повноваженнями, обмеження прав людини залежно від майнового стану, опосередкованого введення цензури в медіа. Пропонується, щоб рішення про визнання особи олігархом приймалося Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету України. При цьому хто конкретно підпадає під нове досить розмите визначення – досі незрозуміло. Виходить, що навіть звичайні бізнесмени у небезпеці, це факт", - пише політик.

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Як ззаначив Гончаренко, всі експерти сходяться у думці, що у законопроекті "терміни наче у юридичному тумані". І це вже зараз тримає всі галузі у страху та напруженні, "адже хто сьогодні олігарх будуть вирішувати конкретні люди ледве не за своїм бажанням".

За його словами, "особливо тут дісталося сфері медіа, яку вочевидь будуть жорстко цензурувати".

"Цей закон стане владі у нагоді, щоб зачистити медіапростір під свої потреби, тиснути на бізнес, шантажувати ЗМІ та диктувати свої умови, але наразі це все красиво прикривається гучною боротьбою з найболючішою проблемою українського суспільства", - вважає нардеп.

Гончаренко також висловив впевненість, що цей закон необхідно направити на перевірку до Венеціанської комісії, "щоб зняти всі питання".

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він вніс на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа — запобігання загроз нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Денисова зазначає, що в разі прийняття закону про олігархів в існуючій редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.