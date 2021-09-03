21:32, Вчора

Зустріч Зеленського і Байдена перевершила всі очікування - американський політик Зеленський гідно представив свою країну, вважає Борис Пінкус

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США і переговорів з американським колегою Джо Байденом "домігся майже всього, що хотів".

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповів керівник окружного відділення Республіканської партії по 45 округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус.

"Зустріч Зеленського і Байдена в Білому домі перевершила всі очікування. Не дивлячись на те, що американське суспільство сьогодні стурбоване ситуацією в Афганістані, пандемія зростає, урагани обрушилися - всі ЗМІ звернули увагу на візит Зеленського і його команди. Перше, що кидається в очі - всі політики єдині в тому, що Зеленський гідно представив свою молоду демократичну країну вперше в Америці на цьому рівні. Було дуже позитивно, Зеленський тримався гордо, незалежно, не розпинався в компліментах, як зазвичай це роблять молоді країни, які приїжджають в Америку з простягнутою рукою, і домігся дуже багато чого. Досить сказати, що півмільярда доларів, які виділяють сьогодні Україні для допомоги в різних напрямках, говорить про те, що Зеленський домігся майже всього того, що він хотів", - зазначив американський політик.

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За словами Пінкуса, Зеленський "справив дуже гарне враження на бізнес-еліту, прекрасно виступив у Стенфорді та інших громадських організаціях".

"Він довів ті цінності України, за які він сьогодні бореться як президент, і які успіхи очікує в майбутньому. Це позитив, який матиме продовження", - сказав він.

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Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена була оприлюднена спільна заява України і США про стратегічне партнерство.

Зокрема, Україна і США домовилися активізувати роботу Комісії зі стратегічного партнерства (КСП).

Сторони закликали Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України. США підтвердили, що "ніколи не визнають російську спробу анексії Криму".

США заявили про готовність виділити 463 млн доларів на підтримку реформ в Україні, 60 млн доларів військової допомоги, 45 млн доларів гуманітарної допомоги.

Також США пообіцяли не допустити використання Росією "Північного потоку-2" як геополітичної зброї.