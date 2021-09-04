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Нардеп про відставки в Кабміні: як мінімум три міністри виставлені на заміну Валентин Наливайченко сказав, хто може втратити посаду

З Кабміну України найближчим часом можуть бути звільнені три міністри.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат від "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

"Щодо змін в уряді, я думаю, буде як мінімум три міністри виставлені на заміну, тому що голосів на заміну уряду як такого немає. Я думаю, що перший, хто може піти з посади – міністр фінансів (Сергій Марченко – ред.). Також питання до міністра оборони (Андрія Тарана – ред.) не знято. Так само серйозні питання щодо міністра культури (Олександра Ткаченка – ред.) – нульові, якщо не мінусові, результати", - сказав Наливайченко.

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Також нардеп спростував можливість відставки спікера Верховнї Ради Дмитра Разумкова. За його словами, "немає голосів щодо зміни голови парламенту".

Раніше нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що в Кабміні восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу декількох міністрів.

"Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру", — пояснила вона.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.