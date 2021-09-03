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Зеленський виставить Путіна скаженим диктатором - Фейгін про можливу зустріч президентів Москві потрібна тільки капітуляція України, зазначив російський правозахисник

Президент Росії Володимир Путін не хоче зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки така зустріч буде "в мінус" Кремлю.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник і громадський діяч Марк Фейгін.

"Путіну потрібна капітуляція Зеленського. Прийме він її в Москві, в Криму або на Донбасі - різниці немає. Зрозуміло, що Зеленський не поїде до Москви, але справа не в місці проведення. Можна було в Мінську теоретично зустрічатися. Але ще раз хочу підкреслити, що Москві потрібна капітуляція. Без капітуляції Путіну нецікаво зустрічатися, тому що в нього є гіркий досвід 9 грудня 2019 року на саміті "нормандської четвірки", коли Москва розраховувала, що Зеленський погодиться на план, який йому був запропонований. Сурков займався цим планом (помічник президента РФ - ред.). Зеленський його просто відкинув", - зазначив російський правозахисник.

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За його словами, в Кремлі не збираються зустрічатися "вхолосту".

"А в іншому, їм весь час потрібно якесь приниження Зеленського - "слабак", "актор". А Зеленський за цими правилами вже давно не грає, з 2019 року. Така зустріч скоріше в мінус Путіну буде. Зеленський зуміє на такій зустрічі виставити Путіна скаженим диктатором. Цього вони теж не хочуть. Тому я думаю, що зустрічі ніякої не буде, - вважає Фейгін.

Раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним в будь-який момент. Сам Путін заявляв, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той приїде до Москви.

Речник Путіна Дмитро Пєсков днями заявив, що президенти не відкидають можливість зустрічі, але по лінії адміністрації далекі від узгодження. За його словами зустріч лідерів двох країн повинна бути добре підготовлена. При цьому поки є проблеми з визначенням тем, які будуть обговорюватися.

"Пан Зеленський весь час наполягає на тому, щоб обговорювати Крим", — сказав речник Путіна.