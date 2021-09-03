16:39, Сьогодні

У США немає бажання приєднуватися — дипломат про переговори щодо Донбасу Олег Шамшур прокоментував заяву глави ОП Андрія Єрмака

У США немає бажання приєднатися до переговорів щодо Донбасу — про це заявив в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експосол України в США Олег Шамшур.

"З того, що я встиг почути, я вважаю, що це питання розбите на два. По-перше, все моє спілкування з американськими експертами та дипломатами до візиту президентської делегації до Вашингтона свідчить про те, що немає бажання у США приєднуватися до цього формату. Можливо, щось змінилося під час візиту, але я серйозно в цьому сумніваюся. Якби щось змінилося, нам би ж про це сказали. Вони не бачать для себе в тих форматах, які існують, можливості досягти позитивних зрушень в ситуації на Донбасі", — сказав він.

Читайте також: Поганий знак — політексперт висловився про російську бронетехніку в ОРДЛО

Дипломат зазначив, що США не відповідають на заяви української влади про їхню готовність допомогти Україні в переговорах.

"Те, що США мовчать, показово. Це свідчить про те, що все виглядає не так просто і райдужно, як вважають наші високопоставлені особи. Мені не подобається популярна зараз риторика, що раніше нічого не було, а зараз новий етап. Це важливий етап, але це продовження тих зусиль, які прикладалися українською стороною за час незалежності нашої держави", — сказав він.

Раніше глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що США готові допомогти Україні завершити війну на Донбасі та забезпечити систему стійкої безпеки для України.

Також політолог-міжнародник Тарас Семенюк говорив про те, що США не братимуть участь в Нормандському форматі. Крім того, вони не зацікавлені в протистоянні з Росією, і військова допомога Україні буде вибудовуватися виходячи з цих принципів.

"Думаю, не слід очікувати появи Сполучених Штатів в Нормандському форматі, тим більше в мінській переговорній групі, але якщо навіть і зайде мова про участь США в будь-яких форматах, це вже точно не буде Нормандський формат, буде інша назва, інші умови", — сказав він.