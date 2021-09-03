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Гройсман об’єднує прогресивні патріотичні сили в регіонах Мета партнерства - спільна участь у наступних виборах

Політична партія "Українська Стратегія Гройсмана" (УСГ) та Всеукраїнське об’єднання "Платформа Громад", представлена в радах різних рівнів Івано-Франківщини, заявили про стратегічне партнерство. Відповідні домовленості підписали в Івано-Франківську голови партій – Володимир Гройсман та Олег Гончарук.

Мета партнерства – співробітництво на регіональному та загальнодержавному рівні, представництво і захист інтересів громад, спільна участь у наступній парламентській кампанії. Серед пріоритетних тем співпраці – виправлення допущених чинною владою помилок у реформі децентралізації, просування ідей підтримки громад – у контексті адміністративного управління, повноважень та фінансового забезпечення, а також спільна участь у виборчих кампаніях усіх рівнів, включаючи парламентську.

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"Ми закладаємо традицію об’єднання людей, які знають свою справу і вміють її робити. Справжні лідери з нами. Ми починаємо шлях, і цей шлях буде достойним. Ми повинні запровадити нову політичну культуру і нову якість відповідальності", - прокоментував домовленості лідер УСГ Володимир Гройсман.

"Коли ми вперше заявили про свою партію, про намір йти на вибори – ми чули багато негативу і критики, але результат, як кажуть, на табло. Ми поставили собі амбітні цілі і досягли їх на місцевих виборах 2020 року. Ми готові йти далі", - зазначив Олег Гончарук.