15:32, Сьогодні

В України немає ніяких питань про диктатуру — Гетманцев про заяву Зеленського Данило Гетманцев розповів, що собою являє демократія

В Україні неможливий авторитарний режим, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету. Ці слова президента прокоментував в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев.

"Я впевнений, що дійсно на сьогодні в України не стоїть жодних питання про авторитаризм чи диктатуру. В нашій, на жаль, незрілій та розхлябаній демократії треба наводити лад — рукою, яка здатна це зробити. І згадати, що демократія — це передусім диктатура процедури, це верховенство права і закону, це не вуличні акції, а згода з рішенням більшості, навіть якщо ти в меншості. Демократія — це коли рішення приймаються на користь цієї більшості. Ці принципи ми маємо в собі виховувати, бо демократія — це не те, що записано у Конституції та усталено назавжди, а те, що ми затверджуємо щодня. Ми повинні щодня стверджувати ці принципи кожен в собі, і тоді ми дійсно визріємо як нація, яка убезпечена і від диктатури, і від потрясінь, і від революцій, які шкодять економічному розвитку країни", — сказав він.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що громадянське суспільство в Україні не допустить авторитарного режиму. На запитання, чи не боїться він, убивши "дракона", сам стати "драконом", Зеленський запевнив — українське суспільство занадто вільне та демократичне.

"Стосовно вбити дракона, то я президент 2 роки, а ось у ваших знайомих (у Росії — ред.) ситуація складніша. Українське громадянське суспільство настільки сильне, що дракону з'явиться неможливо. Крила обріжуть", — сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом, а наступного дня провів ще низку зустрічей з політиками та представниками бізнесу.