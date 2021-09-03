Омбудсмен звернулася до голови Верховної Ради через закон про олігархів

Людмила Денисова заявила про необхідність розгляду гучного законопроєкту Венеціанською комісією

Омбудсмен звернулася до голови Верховної Ради через закон про олігархів

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказує на невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Результати проведеного нами аналізу положень законопроєкту викликають занепокоєння, оскільки дозволяють зробити висновок, що його норми не відповідають Конституції України, а їх реалізація призведе до порушень прав і свобод людини та громадянина", — заявила Денисова.

Серед таких норм вказуються наділення президента і РНБО не передбаченими Конституцією України повноваженнями, обмеження прав людини в залежності від майнового стану, опосередковане введення цензури в ЗМІ тощо.

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"На мій погляд, з метою забезпечення дотримання прав і свобод громадян та недопущення їх порушень при прийнятті даної законодавчої ініціативи необхідно перед розглядом у другому читанні скерувати його для отримання висновку Європейської комісії" За демократію через право "(Венеціанська комісія)", — йдеться в листі омбудсмена.

Денисова зазначає, що в разі прийняття закону про олігархів в існуючій редакції вона буде змушена в рамках своїх повноважень звернутися до Конституційного суду.

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Нагадаємо, Верховна Рада 1 липня прийняла в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 про обмеження впливу олігархів, який він вніс на розгляд парламенту 2 червня. Мета документа — запобігання загроз нацбезпеці через надмірний вплив осіб, які мають значну економічну і політичну вагу. Такі особи й позначаються як олігархи.

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особу може бути віднесено до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

Джерело Україна 24 Теги закон Людмила Денісова олігархи