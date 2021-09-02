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Формальні обставини є — Стефанчук про розпуск парламенту Заступник голови Верховної Ради розповів, чи буде Зеленський міняти парламент і Кабмін

У президента України Володимира Зеленського є формальні обставини розпуску парламенту, заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Формальні обставини (розпустити парламент – ред.) існували й існують. Але питання в тому, чи воно буде здійснено, чи ні; чи воно вигідно, чи ні. Президент чітко дав зрозуміти, що допоки парламент, уряд, Офіс президента виконують програму президента, ми будемо існувати як єдина команда. Якщо ні… для нього пріоритет – ідея, час якої настав", — сказав він.

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За словами Стефанчука, до крайньої межі ситуація в країні ще не дійшла.

"Мені здається, що це правильний підхід – не суб’єктивізуватись на тих чи інших питаннях, а виключно поставити в основу ефективну діяльність і досягнення тих цілей і чітких зрозумілих параметрів. Якщо не досягаємо, то якимось чином діяти. Зрозуміло, що і розпуск парламенту, і зміна уряду – це крайні межі. Допоки я таких перспектив не вбачаю", — сказав він.

Раніше Стефанчук розповів, у чому особливість візиту президента Зеленського до США. За його словами, Зеленський виступає у США як економічний амбасадор України.

"Зеленський виступає як економічний амбасадор України. Важливо, що, крім офіційних домовленостей і досягнень, він продовжує пропагувати Україну як сучасну країну start up. Сьогодні буде низка зустрічей у Каліфорнії саме з ІТ, цифровим бізнесом. Такий бізнес має складати великий відсоток економіки України", — сказав він.