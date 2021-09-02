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Сторінку токсичності до України перегорнуто — політолог про візит Зеленського до США Вадим Карасьов розповів про важливі моменти зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена

У поїздці президента Володимира Зеленського до США є два важливі моменти для України, заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

"Важливо звернути увагу на два моменти. Перше, Зеленського визнали як лідера країни. По-друге, тема України для Байдена була досить токсичною. Мені здається, вчорашнє нормальне розташування Байдена під час бесіди, а також висловлене ним побажання відвідати ще раз Україну, говорить про те, що сторінку токсичності стосовно України перегорнуто", — сказав він.

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Експерт зазначив, що американський президент проявив зацікавленість під час зустрічі.

"Можна було брати участь у візиті, приймати Зеленського, але не бути так налаштованим. Така собі неохоча зустріч. Але я цього не бачив вчора. Байден з інтересом слухав президента. Я розумію, що фокус трохи змістився. Ми сподівалися на вирішення актуальних геополітичних проблем — ПДЧ у НАТО. Хоча протокольні ритуальні чергові фрази сказані — підтримка територіальної цілісності України, слова про те, як стримувати Росію — але головний акцент, як я зрозумів, не на військове освоєння України з боку США, а на економічне", — сказав він.

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Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена було оприлюднено спільну заяву України та США про стратегічне партнерство. Зокрема, Україна і США домовилися активізувати роботу Комісії зі стратегічного партнерства (КСП).

Сторони закликали Росію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на сході України. США підтвердили, що "ніколи не визнають російську спробу анексії Криму".

США заявили про готовність виділити 463 млн доларів на підтримку реформ в Україні, 60 млн доларів військової допомоги, 45 млн доларів гуманітарної допомоги. Також США пообіцяли не допустити використання Росією "Північного потоку-2" як геополітичної зброї.

Зустріч президентів США та України відбулася 1 вересня у Вашингтоні.