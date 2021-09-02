20:57, Сьогодні

Краще, ніж партнерство поза НАТО — депутат про угоду з США Галина Янченко розповіла про плюси угоди про співробітництво в оборонній сфері

У Кремлі заявили, що військова допомога Україні від США може спровокувати ескалацію на Донбасі. Про захист України від російської агресії висловилася у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

"Рамкова угода про співпрацю в оборонній сфері, яка була підписана, краща і глибша за змістом, аніж стратегічне партнерство поза НАТО. Тому що в цій рамковій угоді закріплюються правові та політичні позиції США – сприяти Україні у вступі до НАТО. Там передбачена велика кількість спільних навчань – починаючи від кібербезпеки та закінчуючи медичною частиною для військових. Там прописана і правова допомога Україні, і безпека в Чорноморському регіоні", — сказала вона.

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За словами нардепки, заяви Росії можуть стати доказом шантажу з її боку.

"У цьому плані Україна може просто взяти й використати заяви, які зараз проголошує Росія, продемонструвати, що це шантаж. Західні країни часто переживають і неохоче надають зброю для агресивних дій. Але коли ми демонструємо всьому світу, що агресором є Росія, що Росія проводить ескалацію... А ми в позиції захисту наших кордонів, нашої території - то тоді країни ЄС і США більш охоче діляться своїми технологіями, надають фінансову допомогу й проводять спільні навчання. Тому нинішні заяви Росії, з одного боку, покликані залякати, але з іншого – вони ж нам на руку", — сказала вона.

Нагадаємо, США, крім 60 млн доларів військової допомоги, нададуть Україні десятки мільйонів доларів для прифронтових областей, а також кошти на боротьбу з коронавірусом.

Раніше в ефірі марафону "Американський прийом" на телеканалі "Україна 24" російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що російські пропагандистські телеканали вже подають візит президента України Володимира Зеленського до США як невдалий, підтримуючи найагресивнішу частину російської влади:

"Як реагують росіяни - сказати досить складно, тому що ми добре знаємо, як реагують російські канали ненависті, роблять свою роботу, займаються пропагандою. Зараз йде масована обробка російської громадської думки, що візит Зеленського до США - вже невдалий: кортеж у нього маленький, готель у нього поганенький, приїхав він невчасно, і краще б не приїжджав. Цьому була присвячена головна пропагандистська програма "60 хвилин".