20:04, Сьогодні

Є великий плюс — Стефанчук про поїздку Зеленського до США Заступник голови Верховної Ради розповів, у чому особливість візиту президента в Штати

Президент України Володимир Зеленський виступає у США як економічний амбасадор України, заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Я бачу унікальну можливість для України почати новий стан взаємин зі США. Насамперед це полягає в тому, що була запропонована нова стратегія розвитку України, тому що уже всі втомилися від слова "реформи". У нас настільки багато реформ… і тому ми пішли шляхом такої трансформації відносин між Україною і США. Це було перетворено в конкретні проєкти, в конкретні дії, які були презентовані США", — сказав він.

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Стефанчук зазначив, що Зеленський продовжує популяризувати Україну.

"В чому ще великий плюс поїздки (Зеленського в США – ред.), що вона носить не лише характер офіційної, не лише зустріч президента з президентом, а ще багато зустрічей Зеленського з великим бізнесом США. Зеленський виступає як економічний амбасадор України. Важливо, що крім офіційних домовленостей і досягнень, він продовжує пропагувати Україну як сучасну країну start up. Сьогодні буде низка зустрічей у Каліфорнії саме з ІТ, цифровим бізнесом. Такий бізнес має складати великий відсоток економіки України. І цим президент теж займається", — сказав він.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден зустрілися 1 вересня у Вашингтоні. За результатами зустрічі була оприлюднена спільна заява про стратегічне партнерство.Зокрема, Україна і США домовилися активізувати роботу Комісії зі стратегічного партнерства (КСП).

Сторони закликали Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України. США підтвердили, що "ніколи не визнають російську спробу анексії Криму".

США заявили про готовність виділити 463 млн доларів на підтримку реформ в Україні, 60 млн доларів військової допомоги, 45 млн доларів гуманітарної допомоги.

Також США пообіцяли не допустити використання Росією "Північного потоку-2" як геополітичної зброї.