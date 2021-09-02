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Велика помилка зустрічатися з Путіним віч-на-віч — політолог попередив Зеленського Сергій Таран розповів, чому президент України повинен зустрічатися з главою РФ в присутності західних партнерів

Є два важливих аспекти, чому президент України Володимир Зеленський не має зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним віч-на-віч, а лише в присутності західних партнерів.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив політолог Сергій Таран.

"Величезна помилка української влади – робити все для того, аби зустрітися з Путіним. Здавалося б, у Зеленського була можливість переконатися, що в очах Путіна миру немає. Неможливо за годину зустрічі з Путіним відмовити його від експансіоністської політики, яку він проводить на пострадянському просторі", — зазначив політолог.

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Але важливо, наголосив він, щоб така зустріч відбулася за участі західних лідерів, наприклад, у Нормандському форматі.

"По-перше, це одразу б підвищило статус цієї зустрічі, тому що тоді б ішлося не просто про українську безпеку, а про європейську безпеку, це дало б потужні аргументи українській стороні говорити про загальну систему безпеки. Друге, саме західні країни мають механізм санкцій. Вони були б на цій зустрічі, і якби вони про щось домовились, а Росія б не виконала, тоді у Заходу були б аргументи – запровадити нові санкції проти Росії", — заявив Таран.

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Раніше прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним в будь-який момент. Сам Путін заявляв, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той приїде в Москву.

Речник Путіна Дмитро Пєсков днями заявив, що президенти не відкидають можливість зустрічі, але по лінії адміністрації далекі від узгодження. За його словами зустріч лідерів двох країн повинна бути добре підготовлена. При цьому поки є проблеми з визначенням тем, які будуть обговорюватися.

"Пан Зеленський весь час наполягає на тому, щоб обговорювати Крим", — сказав речник Путіна.