"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко

У четвер, 2 вересня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

  • Ігор Смешко, Голова партії "Сила і Честь", генерал-полковник
  • Ярослав Железняк, голова фракції "Голос"
  • Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу"
  • Ірина Верещук, народний депутат, фракція "Слуга народу" 
  • Олександр Качура, народний депутат, фракція "Слуга народу"
  • Олексій Устенко, народний депутат, фракція "Слуга народу"  
  • Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція "Батьківщина"
  • Микола Вересень, журналіст 
  • Сергій Шахов, народний депутат, голова партії "Наш край"
  • Володимир Омелян, член центральної ради партії "Європейська солідарність"
  • Марина Бардіна, народний депутат, фракція "Слуга народу"
  • Пітер Залмаєв, директор “Євразійської демократичної ініціативи”
  • Андрій Ніколаєнко, народний депутат, фракція "Батьківщина"

Включення:

  • Михайло Саакашвілі, політик

Теми:

  • Зеленський у США. Яких цілей досягла Україна?
  • Два роки роботи 9-го скликання. Як нинішній склад Ради увійде в історію?
  • Жах в Кабулі. Чому ситуація у Афганістані загрожує всьому світопорядку?

Не пропустіть - 2 вересня о 21:00 "Народ проти". 

Джерело Україна 24 Теги Олексій Кучеренко Олег Устенко Ігор Смешко Володимир Омелян Микола Вересень