11:19, Сьогодні

"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів

У четвер, 2 вересня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.

Гості:

Ігор Смешко, Голова партії "Сила і Честь", генерал-полковник

Ярослав Железняк, голова фракції "Голос"

Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Ірина Верещук, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Олександр Качура, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Олексій Устенко, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція "Батьківщина"

Микола Вересень, журналіст

Сергій Шахов, народний депутат, голова партії "Наш край"

Володимир Омелян, член центральної ради партії "Європейська солідарність"

Марина Бардіна, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Пітер Залмаєв, директор “Євразійської демократичної ініціативи”

Андрій Ніколаєнко, народний депутат, фракція "Батьківщина"

Включення:

Михайло Саакашвілі, політик

Теми:

Зеленський у США. Яких цілей досягла Україна?

Два роки роботи 9-го скликання. Як нинішній склад Ради увійде в історію?

Жах в Кабулі. Чому ситуація у Афганістані загрожує всьому світопорядку?

Не пропустіть - 2 вересня о 21:00 "Народ проти".