"Народ проти": хто буде гостями програми Наташі Влащенко
Чиновники та політики боротимуться за довіру й повагу глядачів
У четвер, 2 вересня, на телеканалі "Україна 24" - новий випуск шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко. У масштабному проєкті, як у справжньому Колізеї, відомі чиновники борються за довіру й повагу глядачів, відповідаючи на провокаційні запитання.
Гості:
- Ігор Смешко, Голова партії "Сила і Честь", генерал-полковник
- Ярослав Железняк, голова фракції "Голос"
- Данило Гетманцев, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Ірина Верещук, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Олександр Качура, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Олексій Устенко, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція "Батьківщина"
- Микола Вересень, журналіст
- Сергій Шахов, народний депутат, голова партії "Наш край"
- Володимир Омелян, член центральної ради партії "Європейська солідарність"
- Марина Бардіна, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Пітер Залмаєв, директор “Євразійської демократичної ініціативи”
- Андрій Ніколаєнко, народний депутат, фракція "Батьківщина"
Включення:
- Михайло Саакашвілі, політик
Теми:
- Зеленський у США. Яких цілей досягла Україна?
- Два роки роботи 9-го скликання. Як нинішній склад Ради увійде в історію?
- Жах в Кабулі. Чому ситуація у Афганістані загрожує всьому світопорядку?
Не пропустіть - 2 вересня о 21:00 "Народ проти".