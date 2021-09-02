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Є несподіванка для України – дипломат про зустріч Зеленського з Байденом Результатом візиту Зеленського в США стали не тільки декларації, а й практичні домовленості

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена була підкріплена низкою практичних домовленостей. США демонструють підтримку України, хоча раніше здавалося, що її "відсунули".

Про це розповів під час марафону "Американський прийом" на телеканалі "Україна 24" українсько-британський журналіст і дипломат Богдан Нагайло.

"Після того, як домовились Берлін з Вашингтоном понад головою України щодо "Північного потоку-2", виглядало, що нас відсунули, що ми вже на задньому плані, що ми вже не фігуруємо як важливий фактор і так далі", - сказав дипломат.

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Водночас, зазначив Нагайло, йому "дуже сподобались сьогодні ремарки Байдена, коли він прийняв Зеленського".

"Він підкреслював, що підтримка України продовжується, в заяві вони кажуть, що підтримка і партнерство ближче, ніж будь-коли за 30 років. Але що мені найбільше сподобалось із всього того – що це не тільки декларації. Є ціла низка багатогранних домовленостей, які дають практичний компонент цим заявам – і фінансова допомога, і у військовій сфері, співпраця щодо енергетики, космоса, банків, інформатики і так далі. Я бачу, що були старання піднести цей рівень вище, ніж було. Це є несподіванка", - підкреслив він.

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Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена була оприлюднена спільна заява України і США про стратегічне партнерство.

Зокрема, Україна і США домовилися активізувати роботу Комісії зі стратегічного партнерства (КСП).

Сторони закликали Росію виконати зобов'язання з припинення вогню на сході України. США підтвердили, що "ніколи не визнають російську спробу анексії Криму".

США заявили про готовність виділити 463 млн доларів на підтримку реформ в Україні, 60 млн доларів військової допомоги, 45 млн доларів гуманітарної допомоги.

Також США пообіцяли не допустити використання Росією "Північного потоку-2" як геополітичної зброї.