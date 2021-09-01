23:59, Вчора

Зеленський обрав невдалий час - експерт про перемовини з Байденом Як зазначив Віталій Журавський, сьогодні американці зайняті двома проблемами

Президент України Володимир Зеленський вибрав невдалий час для переговорів з президентом США Джо Байденом, тому особливих успіхів від його поїздки до Вашингтона чекати не варто.

Таку думку висловив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" доктор юридичних наук, академік Віталій Журавський.

"Конгресмени і сенатори у відпустці, на канікулах. Якщо президент Зеленський хотів підняти питання "Північного потоку-2", потрібно було вибрати інший період, коли є конгресмени і сенатори, а серед них чимало таких, хто проти "Північного потоку-2". У цей період він з ними зустрітися не зможе", - сказав Журавський.

Читайте також: Ексміністр про зустріч Зеленського і Байдена: коли ми "тягнемо лапи" і просимо - ми слабкі

ксперт зазначив, що сьогодні американці зайняті двома проблемами - це "стихійне лихо на півдні і програш в афганській кампанії".

"Настрій у населення такий, що досить вже утримувати чужі режими, ми вклали в Афганістан майже трильйон доларів, і що в результаті? Озброїли, навчили армію, щороку США виділяли на афганську армію понад 4 млрд доларів, а в цілому за 20 років - 83 млрд, це в 10 разів більше, ніж щороку виділяють Україні. Невдало з цієї точки зору", - заявив він.

На думку Журавського, потрібно було перенести поїздку до США на кілька місяців, "коли вщухне стихія, вщухне скандал з поразкою в Афганістані, коли будуть конгресмени і сенатори".

"Тоді, якщо підніметься питання безпеки, його можна було б поставити більш гостро", - пояснив він.

Експерт заявив, що особливих результатів від цього візиту не чекає:

"Товарообіг з 2013 року впав на 30%, експорт впав на 2%, серед імпорту товарів, присутніх у нас, американські - 5%. І американські інвестори не інвестують в Україну. І те, що говорить американська адміністрація, я її підтримую - що потрібно розібратися з корупцією, щоб судова система, державні інститути працювали, щоб був пріоритет прав людини".

Читайте також: "Слуга народу" назвала перші досягнення Зеленського у США: візит точно успішний

Нагадаємо, що зустріч президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена відбулася у Вашингтоні 1 вересня о 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським).

Раніше позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Зеленський привезе на переговори до Джо Байдена не прохання, а пропозиції.

"По-перше, треба встановити особисті стосунки з Байденом. Це хімія, яка виникає в живому спілкуванні, це дуже важливо. І тут буде розв'язано декілька стратегічних питань, тому що йдеться про суттєве збільшення оборонної взаємодії між США та Україною. Там розглядається декілька варіантів. Друге – енергетична сфера, там теж багато сюрпризів чекає, зокрема щодо "Північного потоку-2". Щодо політичної частини – йтиметься про те, щоб американський представник став частиною "мінського" процесу в тому чи іншому варіанті", - розповів він.