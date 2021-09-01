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"Слуга народу" назвала перші досягнення Зеленського у США: візит точно успішний Ірина Верещук розповіла, які угоди були підписані в Штатах

Під час візиту до США президента України Володимира Зеленського була підписана низка важливих угод в оборонній, енергетичній і космічній галузях.

Про це розповіла в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук, коментуючи переговори президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена..

"Оборонне співробітництво - це те, чого ми сьогодні досягли. Рамкову угоду про стратегічні засади оборонного співробітництва підписано. Вона містить 9 чітких напрямків, за якими ми працюємо, дорожню карту, що ми повинні зробити щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Це наше співробітництво, де ми можемо бути взаємно корисними. У космічній галузі, в кіберпросторі - це все, що містить та угода і інші, які підписані", - сказала "слуга народу".

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За словами Верещук, для неї це маркер успішності візиту.

"Він ще триває, але він точно успішний. Ми підписали оборонну угоду, також ми підписали угоду, на яку наші розробники, вчені чекали. Вона стосується обміну технологіями, у нас тепер буде доступ до технологій. Ну і, звичайно, енергетична сфера, це те, що ми зробили - не російські ТВЕЛи, а Westinghouse (ядерне паливо - ред.). Ми робимо все, щоб американські компанії зі світовим ім'ям сьогодні заходили, допомагаючи нам звільнитися від енергетичної зашморгу Російської Федерації і працювати на рівні", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, що зустріч президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена відбулася у Вашингтоні 1 вересня о 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським). Зустріч кілька разів переносили, планується, що президенти поговорять тет-а-тет і в розширеному складі, а після цього буде спільна заява.

Раніше позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Зеленський привезе на переговори до Джо Байдена не прохання, а пропозиції.

"По-перше, треба встановити особисті стосунки з Байденом. Це хімія, яка виникає в живому спілкуванні, це дуже важливо. І тут буде розв'язано декілька стратегічних питань, тому що йдеться про суттєве збільшення оборонної взаємодії між США та Україною. Там розглядається декілька варіантів. Друге – енергетична сфера, там теж багато сюрпризів чекає, зокрема щодо "Північного потоку-2". Щодо політичної частини – йтиметься про те, щоб американський представник став частиною "мінського" процесу в тому чи іншому варіанті", - розповів він.