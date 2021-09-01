20:38, Вчора

"В нас є право на Русь": ексміністр відповів Арестовичу щодо перейменування України Павло Клімкін порадив "не гратися з нескінченними перейменуваннями"

Україна історично має право на назву Русь, однак перейменовувати її на "Русь-Україну" необов'язково.

Про це під час марафону "Американський прийом" на телеканалі "Україна 24" заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи відповідну пропозицію позаштатного радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича.

"Я громадянин України і ніколи про це не шкодував. У нас є своя історія, Росія нехай пишається своєю, і навіть Путін у своїй відомій статті, яка насправді - імперський маніфест, сказав, що було дві Русі в певний момент. Була та Русь і була наша Русь. В нас і так є право на цю Русь, без будь-якого перейменування. І коли хтось каже в дискусіях, що назва "Україна" все-таки вказує на периферію, я кажу: ви що, хворі? Ми асоціюємося з Україною, в нас є прапор, тисячі хлопців загинули за Україну. Невже ми не можемо те цінувати? Навіщо нам неповноцінність? Ця історія і так наша. Ми її не можемо пояснити українцям - так давайте розповімо цю історію, а не будемо гратися з нескінченними перейменуваннями", - заявив ексміністр.

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Раніше позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив про необхідність перейменувати Україну на Русь-Україну.

"На початку XVIII століття відбулася величезна крадіжка. Московія забрала собі назву "Русь". А зробив це Феофан Прокопович, який відстоював ідею православної держави на противагу католикам і Османській імперії. Він зробив ставку на Московію. Три роки він вмовляв імператора Петра і говорив, що тільки це дозволить Росії претендувати на династичну спадкоємність російських земель, віри, мови. А всім відомо, що Богдан Хмельницький називав себе князем руським. Гадяцька угода передбачала єдність трьох народів, один з яких - руський. Ця крадіжка і дозволяє росіянам зазіхати на нашу територію, державу, заявляти Путіну, що ми - один народ і створювати іншу пропаганду", - сказав Арестович.

Арестович також нагадав, що президент Володимир Зеленський в привітанні до Дня Незалежності кілька разів використовував назву "Русь-Україна".