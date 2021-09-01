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У Байдена хочуть показати неймовірні зусилля з підтримки України - журналістка Мирослава Гонгадзе також розповіла про ситуацію навколо пресконференції двох президентів

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена вигідна обом сторонам, оскільки в Білому домі хочуть продемонструвати підтримку України.

Про це під час марафону "Американський прийом" на телеканалі "Україна 24" розповіла журналістка Мирослава Гонгадзе. Журналістка зазначила, що з приводу пресконференції двох президентів поки нічого не відомо:

"Було кілька моментів, коли казали, що вона буде, потім - що не буде, потім - що можливо, вийде один президент, а, можливо, і обидва. До кінця ми досі не знаємо. Виглядає так, що буде один Зеленський , але все може змінитися".

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Гонгадзе зазначила, що адміністрація Байдена "хоче продемонструвати неймовірні зусилля з підтримки України".

"Можливо, це пов'язано з афганською кризою і внутрішньою ситуацією через урагани, руйнування. І цей візит Зеленського - якоюсь мірою позитив, вигідний обом сторонам. Так що можна очікувати, що і два президенти вийдуть до преси", - сказала вона.

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Нагадаємо, що зустріч президентів відбудеться у Вашингтоні 1 вересня о 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським). Зустріч кілька разів переносили, планується, що президенти поговорять тет-а-тет і в розширеному складі, а після цього буде спільна заява.

Російський опозиціонер і адвокат Марк Фейгін вважає, що Росія усвідомила, що Джо Байден "буде обережний" і не стане змушувати Зеленського приймати умови Мінських угод в інтерпретації Москви. "Москва розраховувала, у будь-якому разі до останніх тижнів, поки не сталося загострення в Афганістані, що Байден змушуватиме Зеленського прийняти умови Мінських угод в інтерпретації Москви. На мою думку, зараз вони вже розуміють, що такої конфігурації переговорів не буде", - сказав Фейгін.