"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова

Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні

"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова

1 вересня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.

Гості "ТОК-ШОУ №1":

  • Ірина Геращенко
  • Євгенія Кравчук
  • Валентин Наливайченко
  • Марк Гінзбург
  • Ірина Верещук
  • Кіра Рудик
  • Сергій Щербина
  • Олексій Устенко
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе 
  • Олександр Качура
  • Денис Маслов 
  • Вікторія Гриб
  • Віталій Журавський

Теми:

  • - Перша розмова віч-на-віч: чи вийдуть відносини України та США на новий рівень, що отримає Україна, а в чому відмовлять? І головне - чи допоможе Байден Зеленському у протистоянні з Путіним ?
  • - Учні заходять у школу, а влада - в новий політичний сезон: чого буде більше - сварок та скандалів чи конструктиву та реальних рішень?

Не пропустіть - 1 вересня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".

Джерело Україна 24 Теги Вікторія Гриб Олександр Качура Євгенія Кравчук Ірина Геращенко