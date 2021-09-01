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"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні

1 вересня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.

Гості "ТОК-ШОУ №1":

Ірина Геращенко

Євгенія Кравчук

Валентин Наливайченко

Марк Гінзбург

Ірина Верещук

Кіра Рудик

Сергій Щербина

Олексій Устенко

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Олександр Качура

Денис Маслов

Вікторія Гриб

Віталій Журавський

Теми:

- Перша розмова віч-на-віч: чи вийдуть відносини України та США на новий рівень, що отримає Україна, а в чому відмовлять? І головне - чи допоможе Байден Зеленському у протистоянні з Путіним ?

- Учні заходять у школу, а влада - в новий політичний сезон: чого буде більше - сварок та скандалів чи конструктиву та реальних рішень?

Не пропустіть - 1 вересня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".