"ХАРД з Влащенко": гість студії - Павло Клімкін

Головні теми ефіру — перспективи України в НАТО і ситуація на Донбасі

"ХАРД з Влащенко": гість студії - Павло Клімкін

На телеканалі "Україна 24" — проєкт "ХАРД з Влащенко"!

З гостем програми — колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним — Наталія Влащенко обговорить наступні теми:

  • Як події в Афганістані вплинуть на вступ України до НАТО?
  • Коли стане можлива деокупація Криму та Донбасу?
  • Чи зможе українська влада відстояти національні інтереси держави?

Включення: Олег Волошин.

Дивіться 1 вересня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".

Джерело Україна 24 Теги Павло Клімкін