"ХАРД з Влащенко": гість студії - Павло Клімкін
Головні теми ефіру — перспективи України в НАТО і ситуація на Донбасі
На телеканалі "Україна 24" — проєкт "ХАРД з Влащенко"!
З гостем програми — колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним — Наталія Влащенко обговорить наступні теми:
- Як події в Афганістані вплинуть на вступ України до НАТО?
- Коли стане можлива деокупація Криму та Донбасу?
- Чи зможе українська влада відстояти національні інтереси держави?
Включення: Олег Волошин.
Дивіться 1 вересня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".