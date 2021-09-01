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Зеленському варто було приїжджати до США не зараз, а через місяць – Яковина "Не до Зеленського зараз Байдену", - вважає журналіст

Час для візиту президента України Володимира Зеленського до США - не дуже вдалий, йому варто було зустрічатися з президентом США Джо Байденом через місяць.

Про це в ефірі марафону «Американський прийом» на телеканалі «Україна 24» заявив журналіст Іван Яковина.

«Зеленському треба було приїжджати не зараз, а приблизно через місяць. Головне завдання Зеленського в цій поїздці - переконати Байдена в тому, що треба вводити санкції проти «Північного потоку-2». Оскільки він вже домовився з Меркель на цю тему, від самого Байдена на цю тему домогтися нічого не можливо. Можливо було б домогтися від конгресменів і сенаторів, але їх на даний момент немає в місті, вони на канікулах», - зазначив журналіст.

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Тому, вважає він, Зеленському треба було просити перенести візит на кінець вересня.

«До того ж, сам Байден оцінив би таку допомогу з боку Зеленського. Тому що не до Зеленського зараз Байдену. У нього на руках найстрашніша, найбільш кривава криза за все його президентство. Крім того, у нього ураган «Іда» знищує Луїзіану. Крім того, новий спалах коронавірусу. Крім того, Кім Чен Ин почав підготовку до тестування ядерної бомби. І тут приїжджає Зеленський. Причому Зеленський буде просити у Байдена посваритися з німцями. У Байдена дім горить, а тут до нього гості приїжджають. Байден би сам оцінив делікатність Зеленського, якби той запропонував перенести зустріч на місяць. Але цього не сталося», - заявив Яковина.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Головною подією візиту стане зустріч з президентом США Джо Байденом, яка повинна відбутися 1 вересня. Раніше переговори президентів перенесли на 1 вересня через події в Афганістані. Зокрема, 31 серпня - останній день виведення американських військ з Афганістану. Президент України проведе і низку інших зустрічей з американськими чиновниками. Візит триватиме кілька днів, заходи заплановані як на східному, так і західному узбережжях США.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що президент Росії Володимир Путін розраховує, що президент США Джо Байден змусить Україну виконувати Мінські угоди в російському трактуванні, однак він помиляється:

"Сьогодні Путін вустами свого прессекретаря Пєскова повторив Байдену ту інструкцію, яку дав йому в Женеві 16 червня, коли Путін відкрив свою пресконференцію фразою "мені здається, що пан Байден згоден зі мною з приводу безальтернативності Мінських угод". І Байден як слухняний учень цю фразу теж промимрив, за що отримав різку критику в США. Сьогодні Пєсков заявив, що США можуть переконати Україну виконувати Мінські угоди. Виконувати по-путінськи - значить легалізувати в правовому полі військово-терористичний плацдарм ОРДЛО, фактично зруйнувати українську державність".