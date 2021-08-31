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Піонтковський: ймовірність російського військового вторгнення в Україну різко підвищується Політолог оцінив загрозу від запуску газопроводу "Північний потік-2"

Запуск російського газопроводу "Північний потік-2" збільшить ризик прямого вторгнення військ Росії в Україну.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.

"Всі супротивники "Північного потоку" в Європі і Америці підкреслюють, що це не стільки економічний, скільки геостратегічний проєкт. Ймовірність російського військового вторгнення в Україну різко підвищується, тому що Москву вже не цікавить доля трубопроводів в Україні. Але я переконаний, що завтра (на переговорах президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена - ред.) будуть обговорюватися питання про безпеку, а не про "Північний потік". Щодо "Північного потоку" буде вирішуватися на інших майданчиках. Ми знаємо, що більшість Конгресу проти позиції Байдена, будуть ще вибори в Німеччині, крім того, українська дипломатія здобула велику перемогу", - розповів політолог.

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Піонтковський також нагадав, що в Німеччині кілька днів тому "федеральний суд зобов'язав" Газпром "підкорятися правилам Євросоюзу, від яких хотів ухилитися".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 1 вересня.

Експерт з питань держбезпеки Василь Вовк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що на переговорах Зеленського з Байденом головними темами будуть транзит газу через Україну та війна на Донбасі.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.