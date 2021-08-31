17:06, Сьогодні

США невигідно входити в переговори щодо Донбасу - Гармаш В українців є "певні ілюзії" щодо ролі США в переговорах, заявив Сергій Гармаш

США сьогодні невигідно брати участь у переговорах щодо Донбасу, однак Україна повинна залучати Вашингтон до врегулювання конфлікту.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш.

"Мені здається, що Сполученим Штатам невигідно входити в переговорний процес - ані в нормандський, ані в мінський. Вони не будуть цього робити. Більше того, в нас, по-моєму, є певні ілюзії щодо ролі США. Наприклад, США з 1995 року входять до переговорної групи щодо Придністров'я, і ​​ми бачимо результат. Також США спочатку входили в робочу групу щодо Нагірного Карабаху. З тих пір минуло понад 25 років, і ми бачимо результат, який не пов'язаний, на жаль, зі США. Тому не потрібно плекати ілюзії", - розповів він.

Гармаш також прокоментував ідею американського дипломата Курта Волкера призначити спецпредставника Держдепу США по Україні.