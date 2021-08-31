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Ексрадник Путіна про "Кримську платформу": Україна може розвинути успіх

Україна може скористатися самітами "Кримської платформи", щоб заснувати новий "київський формат" переговорів, де буде обговорюватися не тільки Крим, але й Донбас, а також низка питань міжнародної політики.

Про це розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

Ілларіонов зазначив, що "Кримська платформа" - це вдала ініціатива, оскільки в попередні сім років українська влада весь час "забуває" про Крим і говорить тільки про Донбас.

"В цілому я вважаю, що це удача, це успіх. 43 країни - це всі країни НАТО, країни Європейського Союзу, всі країни Люблінського трикутника, всі країни Асоціативного тріо. Це незвичайний і дуже повний формат", - підкреслив він.

Ексрадник Путіна запропонував для заходу назву, яка виходить за рамки "Кримської платформи":

"Київ - це не Женева, не Відень, не Нью-Йорк, не Брюссель, не традиційне місце зустрічей і міжнародних заходів. Це нове місце. І в такому складі ці учасники ніколи не зустрічалися... Тому мені здається, що було б правильно з боку української дипломатії і української держави, президента, скористатися тим, що вже було зроблено ними самими, і назвати це "київським форматом"... У нас був "нормандський формат", їх було четверо, а київському форматі - 43 незалежних держави".

Як пояснив Ілларіонов, в рамках "київського формату" можна обговорювати не тільки "Кримську платформу", але і "Донбаську платформу", оскільки відновлення територіальної цілісності України стосується не тільки Криму і Севастополя, а й Донбасу.