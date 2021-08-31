"ХАРД з Влащенко": гість студії - Олексій Гончарук
Головні теми ефіру - візит Зеленського до Вашингтона та позиція Заходу щодо України
На телеканалі "Україна 24" — проєкт "ХАРД з Влащенко"!
З гостем програми — колишнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком — Наталія Влащенко обговорить наступні теми:
- Візит Зеленського до Вашингтона: що очікувати Україні у галузі економіки та безпеки?
- Як вплине ситуація в Афганістані на зустріч Зеленського та Байдена?
- Що загрожує нашій демократії та яка реальна позиція Заходу щодо України?
Дивіться 31 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".