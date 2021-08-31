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Арестович пояснив, чому присутність миротворців на Донбасі поки неможлива За словами спікера ТКГ, для повноцінного розгортання місії необхідно 1,5-2 роки

На цей час введення миротворців на окуповані території Донбасу неможливе, оскільки необхідна згода всіх сторін, а Росія на це не піде. Про це в програмі "Час Голованова" на каналі "Україна 24" заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Щоб провести миротворців на Донбас, по-перше, повинен бути консенсус в установі, яка відправляє миротворців. Крім ОБСЄ, це може бути ЄС і ООН. Цього не так просто досягти. Середній термін розгортання у світі миротворчої операції - 1,5-2 роки. Повинна бути згода всіх сторін. Чи погодиться Росія на введення миротворців - дуже сумніваюся, оскільки головна мета Росії всі ці 7 років - це легітимізація "Л/ДНР", виведення нас на прямі переговори. Росія тоді не сторона конфлікту. Ми на це не підемо, на це не піде ніхто зі світової спільноти", - сказав радник.

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Арестович упевнений, що, таким чином, введення миротворців не відбудеться, а "операція зі встановлення миру" загрожує відкритою війною з Росією.

"Тоді виникає запитання, чи можна ввести миротворців, якщо одна зі сторін конфлікту не бажає, - не можна, очевидно. Можна провести операцію зі встановлення миру, але це означає війну з Росією. Чи підуть ОБСЄ, ЄС, ООН на це - зрозуміло, що не підуть. Тому поки про миротворців годі й говорити", - сказав Арестович.

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Нагадаємо, що можливе введення миротворців ООН на Донбас обговорюється не перший рік. У 2017 році, напередодні відкриття Генеральної асамблеї ООН, Володимир Путін говорив про миротворчу місію, проте запропонував такі умови, що Україна відмовилася: місія повинна діяти тільки на лінії розмежування, тоді як Україна наполягає, що миротворці повинні бути присутніми на всій території ОРДЛО і контролювати українсько-російський кордон. Також Росія повинна вивести свої війська і техніку з непідконтрольної території.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що миротворчий контингент ООН не з'явиться на Донбасі до тих пір, поки Україна офіційно не визнає Росію стороною конфлікту. "Поки будемо говорити, що там "бойовики обстрілюють наші позиції", до тих пір миротворців нам ніхто не дасть. Річ у тому, що статут ООН передбачає надання миротворчої місії військ ООН тільки за наявності збройного конфлікту або війни - будь-якої війни на будь-якому підґрунті. Поки ми не визнаємо іншу сторону конфлікту і не дамо політичну оцінку того, що відбувається сьогодні на Донбасі, для міжнародної спільноти, про миротворців можна навіть не мріяти", - сказав він.