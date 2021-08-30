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Арестович про нові обстріли на Донбасі: Москва ненавидить Зеленського, це помста За словами Арестовича, напередодні візиту Зеленського в США "Росія хоче пустити кров"

Ескалація конфлікту на Донбасі є помстою Росії, оскільки Кремль ненавидить президента України Володимира Зеленського.

Про це розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

На питання, чи пов'язані обстріли з візитом Зеленського до США, Арестович відповів:

"Це сума причин. Це помста. Знаючі люди з Москви передають, що Зеленського ненавидять чистою ненавистю. Вони думають, що "хлопчик-артист", що їм вдасться своє продавити, примусити нас, обманути – а не вийшло. І напередодні візиту до США Росія хоче пустити кров, тому що, розуміючи, що представник США може додатися до перемовин щодо Донбасу, вони мають створити "вступні умови" для його залучення. Вони хочуть показати, що Україна агресивна, спровокувати нас на неадекватну відповідь".

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Як зазначив радник глави ОПУ, Росії потрібно, щоб обстріли перейшли у локальні бойові дії, оскільки "це вже порушення режиму припинення вогню з боку України".

"Вони хочуть сказати, що Україна не дотримується тих угод, які сама підписала", - сказав він.

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Нагадаємо, за даними штабу ООС, на Донбасі 28 серпня в результаті ворожих обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування.

29 серпня в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, їх транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого оцінюється медиками як важкий, другого – задовільний.

На ворожі обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 1 вересня. Переговори президентів були перенесені на один день у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

Експерт з питань держбезпеки Василь Вовк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що на переговорах Зеленського з Байденом основними темами будуть транзит газу через Україну і війна на Донбасі.