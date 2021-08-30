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Зеленський приїде до Байдена не з проханнями, а з пропозиціями - Арестович Олексій Арестович сподівається, що на перемовинах буде розв'язано декілька стратегічних питань

Президент України Володимир Зеленський привезе на переговори до президента США Джо Байдена не прохання, а пропозиції.

Про це розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"По-перше, треба встановити особисті стосунки з Байденом. Це хімія, яка виникає в живому спілкуванні, це дуже важливо. І тут буде розв'язано декілька стратегічних питань, тому що мова іде про суттєве збільшення оборонної взаємодії між США і Україною. Там розглядається декілька варіантів. Друге – енергетична сфера, там теж багато сюрпризів чекає, зокрема по "Північному потоку-2". Щодо політичної частини – йтиметься про те, щоб американський представник став частиною "мінського" процесу в тому чи іншому варіанті", - розповів він.

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За словами Арестовича, "вперше в історії Україна привезе не прохання, а пропозиції".

"Ми хочемо зробити внесок в обопільну безпеку держав щодо енергетичної і політичної сфер, зокрема зустріч з Ілоном Маском і Тімом Куком присвячена також нашим пропозиціям, а не проханням. Ми потроху стаємо більш суб'єктними – і це дуже добре", - заявив радник глави ОП.

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Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 1 вересня. Переговори президентів були перенесені на один день у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Україна 24" детально розповів про причини перенесення візиту.

"31 серпня – це дата, на яку таліби поставили ультиматум щодо припинення евакуації. Ніхто не знає взагалі що буде. Навпаки, ознакою високої довіри є те, що незважаючи на це, не стали переносити візит. Цього багато хто з лідерів світу не дочекався. НАТО і США в режимі standby. Якщо почнеться військовий вплив на аеропорт Кабула, а сьогодні 5 ракет впало в той район, то це буде рішення, яке прийматиме верховний головнокомандувач, тобто Байден і все військово-політичне керівництво США, з яким і має спілкуватись українська делегація. І вони попросили почекати добу, щоб пройти принаймні 31 серпня", - розповів він.

Експерт з питань держбезпеки Василь Вовк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що на переговорах Зеленського з Байденом основними темами будуть транзит газу через Україну і війна на Донбасі.