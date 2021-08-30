Арестович розповів про здоров'я Кравчука після операції на серці
Очолювати українську делегацію в ТКГ в найближчі місяці буде Олексій Резніков
Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук знаходиться в складному періоді реабілітації після операції на серці.
Про це розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.
На запитання, як почувається Кравчук, Арестович відповів:
"Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Людині 87-й рік, операція на серці, це завжди дуже складно".
За його словами, очолювати українську делегацію в ТКГ поки буде віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков.
"Це буде до листопада, навіть до грудня, я так розумію", - сказав Арестович.