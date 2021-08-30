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У ТКГ пояснили нове загострення на Донбасі: Росія надсилає сигнал США Тетяна Іванова прогнозує, що ТКГ не збиратиметься позачергово через нові обстріли

Загострення конфлікту на Донбасі пов'язане з візитом до США президента України Володимира Зеленського. Нові обстріли на сході України є сигналом, який Росія надсилає Сполученим Штатам.

Про це заявила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" учасниця української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова. Коментуючи ескалацію конфлікту, Іванова зазначила:

"Я так думаю, що дійсно посилається сигнал Сполученим Штатам перед зустріччю нашого президента у США. Росія знає, що при зустрічі будуть обговорюватися питання, в тому числі й ті, які обговорюються в нормандському форматі й Тристоронній контактній групі. Я думаю, що це такі послання саме туди".

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Також вона висловила впевненість, що через обстріли на Донбасі навряд чи відбудеться позачергове засідання ТКГ, навіть якщо українська делегація його ініціюватиме.

"Навіть якщо Україна ініціюватиме позачергові засідання, для того щоб вони відбулися, потрібна згода всіх сторін переговорів - ОБСЄ як координатора і Російської Федерації. І я думаю, що на це РФ не пристане, позачергових засідань не буде", - сказала учасниця гуманітарної підгрупи.

Нагадаємо, за даними штабу ООС, на Донбасі 28 серпня в результаті ворожих обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування.

29 серпня в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, їх транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я одного пораненого оцінюється медиками як важкий, іншого – задовільний.

На ворожі обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні 1 вересня. Переговори президентів були перенесені на один день у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

Експерт з питань держбезпеки Василь Вовк в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що на переговорах Зеленського з Байденом основними темами будуть транзит газу через Україну і війна на Донбасі.