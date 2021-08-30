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Нічого страшного не відбулося — експерт про перенесення зустрічі Зеленського і Байдена Володимир Дубовик розповів, чому зустріч президентів США та України пересунули на день

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесли з 31 серпня на 1 вересня. Причини прокоментував директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я думаю, це пов'язано з Афганістаном (31 серпня останній день евакуації з Кабула американських військових — ред.), і нічого страшного для нас тут не відбулося. Напередодні пересунули зустріч Джо Байдена з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом, а цей напрямок для Америки принципово важливий. Якщо перенесення торкнулося такої важливої ​​зустрічі, то тим більше воно торкнеться візиту українського президента. Тим більше що саме завтра США повинні остаточно залишити Афганістан, і Байдену, напевно, необхідно буде виступити з новою промовою, підбити якісь підсумки остаточного виходу американців", — сказав він.

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Експерт назвав позитивну сторону для України та відповів на запитання про результативність візиту.

"До речі, в чому навіть плюс для нас — те, що спочатку американці виводять війська, а наступного дня перегортають сторінку, і з нового аркуша починають обговорювати українсько-американські відносини. Такі поїздки часто бувають свого роду "екскурсією", тому що головні досягнення й угоди досягаються між зустрічами та самітами. Саміт важливий для картинки, для символічності, щоб підтвердити нормальні відносини на високому рівні, це головна мета цієї зустрічі. Треба зняти напругу, показати, що у нас нормальні робочі відносини", — сказав він.

Нагадаємо, раніше зустріч Зеленського і Байдена планували на 31 серпня. Але цього дня увага Вашингтона буде прикута до фінальної евакуації своїх громадян з Афганістану. Тому поки американська сторона повинна зосередитися на подіях у захопленій талібами країні.

Візит Зеленського до Вашингтона триватиме два дні. Як йдеться на сайті Білого дому, цей візит підтвердить непохитну підтримку суверенітету й цілісності України з боку Сполучених Штатів, а також тісну співпрацю у сфері енергетичної безпеки.

Під час візиту заплановано декілька зустрічей і презентацій. Потім глава держави з дружиною відправляться до Каліфорнії. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.