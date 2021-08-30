"ХАРД з Влащенко": гість студії - Семен Глузман
Головні теми ефіру - пандемія та система охорони здоров’я
На телеканалі "Україна 24" — проєкт "ХАРД з Влащенко"!
З гостем програми — лікарем-психіатром, правозахисником Семеном Глузманом — Наталія Влащенко обговорить наступні теми:
- Освіта і пандемія: чи буде безпечним для школярів і студентів новий навчальний рік?
- Як зміниться система охорони здоров’я після запровадження нової медичної реформи?
- Коли українські лікарі будуть отримувати достойну зарплату?
Дивіться 30 серпня "ХАРД з Влащенко" о 19:00 на телеканалі "Україна 24".