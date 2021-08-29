23:23, Вчора

Кремль готує удар по Зеленському - російський політолог розкрив деталі У керівництва РФ вкрай негативне ставлення до українського президента, зазначив Олександр Морозов

Керівництво Росії шукає спосіб помститися президенту України Володимиру Зеленському за те, що той "радикалізував" свої погляди.

Про це в ефірі програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" розповів російський політолог Олександр Морозов.

"Зеленський в якомусь сенсі виявився для Кремля навіть більш радикальним президентом, ніж Порошенко. У Кремлі вкрай негативне ставлення до Зеленського як до людини, яка, з точки зору Кремля, починала з однієї лінії, а потім радикалізувалася і завдала серію досить чутливих ударів. Цього Кремль, звичайно, не пробачить. Важко розраховувати, що Кремль і весь його нинішній апарат пропустять це або залишать. Вони будуть готувати якусь відчутну відповідь", - підкреслив політолог.

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Розмірковуючи, коли можна очікувати на цю відповідь, Морозов зазначив:

"Це непростий момент, тому що зараз Путін і сам зайнятий кількома суттєвими питаннями, але не Україною. Відповідь буде не зараз, але треба готуватися до того, що Кремль шукатиме спосіб завдати якогось чутливого політичного удару Києву. Я б вважав, що це не військова операція, а щось в економічній сфері або у сфері дискредитації оточення Зеленського за допомогою витоків, створення політичної кризи за рахунок різного роду інформації".

Раніше російський політичний діяч Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що президент Росії Володимир Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Зустрічі з Путіним не буде, не тільки тому, що нема чого обговорювати, зустрічі не завжди мають предмет обговорення, вони мають і форму. Путіну важливо принизити Зеленського, щоб він приїхав у Москву, пам'ятаєте ідею "нехай на парад на 9 Травня до нас приїжджає"? Зеленський на це не піде ні за яких обставин, вони переконалися в цьому ще 9 грудня 2019 року, коли роздратовано в нормандському форматі реагували на відмову від підписання відповідних документів, які ніби як були узгоджені", - сказав Фейгін.