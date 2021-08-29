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Події в Афганістані матимуть два наслідки для України - Піонтковський Всередині адміністрації Байдена перед зустріччю з Зеленським різко змінилося співвідношення сил

Події в Афганістані матимуть для України два важливих наслідки - позитивний і негативний.

Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політолог Андрій Піонтковський.

Як зазначив Піонтковський, позитивний наслідок полягатиме в тому, що всередині адміністрації президента США Джо Байдена різко змінилося співвідношення сил, і група прихильників діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним втратила свої позиції.

"Байден під вогнем критики не тільки республіканців, але і демократів за два послідовних провали своєї зовнішньої політики - зустріч у Женеві і провал у Кабулі. Він просто не може собі дозволити проявити знаки слабкості, тому його підтримка безпеки України буде дуже твердою і конструктивною", - пояснив він.

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А другий, негативний наслідок для України, за словами експерта, полягає в реакції у Москві та Пекіні.

"Всі вороги Заходу сприйняли відхід Америки як знак її слабкості, і збираються розширити цей тиск. Імовірність путінської військової ескалації в Україні у вересні набагато вище, ніж ще тиждень тому", - заявив Піонтковський.

Як підкреслив політолог, на переговорах президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена "буде вирішуватися доля не тільки України, але і всього світу, чи готова Америка виступити як захисник Заходу і свободи, або вона буде продовжувати шлях відступу".

"У Вашингтоні є відомості, що Москва перекидає вагнерівців з усього світу, з Лівії, Сирії, на Донбас. Ви самі бачите, як посилюються обстріли на Донбасі. Обстріл - це така розтягнута провокація, на якомусь етапі з'являються два нових "розіпнутих хлопчика", і знову піднімається хвиля ненависті до України. У Вашингтоні треба говорити не "про шашечки", там, членство в НАТО, якісь статуси з безпеки, а цілком про конкретні речі, "як їхати", яку підтримку США можуть завтра надати Україні в разі відкритої російської агресії. Москва розігріта, як їм здається, падінням і приниженням Америки", - заявив російський експерт.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться зустріччю зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що переговори Володимира Зеленського з Джо Байденом не планують переносити через останні події в Афганістані.

"Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту в нас немає. Ще вчора у Вашингтоні тривала дуже активна підготовка до візиту президента України з американського боку", - заявив він.