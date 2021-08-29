18:38, Сьогодні

Експерт про переговори Зеленського з Байденом: буде два основні питання Візит Зеленського буде іміджевим, зазначив Василь Вовк

Візит до США президента України Володимира Зеленського буде іміджевим. На переговорах з президентом США Джо Байденом основними темами будуть транзит газу через Україну і війна на Донбасі.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт з питань державної безпеки Василь Вовк.

"Аналізуймо ситуацію. Будь-яка людина, яка дружить з логікою, має освіту, аналізуючи події, які передували цьому, розуміє, що це більше іміджевий візит, формальний візит пана Зеленського до США. Дуже довго він готувався, і ми просилися. Це імідж для України й для влади", - сказав експерт.

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За його словами, під час переговорів президентів України та США буде два основні питання - "Північний потік-2" і Донбас.

"Ми ж повинні це розуміти. Решта питань - це якісь мрії. Я б хотів, щоб люди розуміли, що йдеться про два основні питання, і про це говорить пан Зеленський. А те, що ми чекаємо підписання угод, які могли бути імплементовані, - їх не буде", - заявив Вовк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться зустріччю зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що переговори Володимира Зеленського з Джо Байденом не планують переносити через останні події в Афганістані.

"Станом на зараз жодних індикаторів з Вашингтона про можливість перенесення візиту в нас немає. Ще вчора у Вашингтоні тривала дуже активна підготовка до візиту президента України з американського боку", - заявив він.