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Українська діаспора вимагатиме санкцій для депутатів Держдуми Росії: подробиці Президент Світового конгресу українців хоче нагадати всім, що Крим - це Україна

Українська діаспора проситиме в урядів своїх країн запровадити санкції проти депутатів Держдуми Росії, обраних в анексованому Криму.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

"Я вітаю президента і Міністерство закордонних справ з тим, що вони дійсно провели успішний форум (Кримську платформу - ред.), який проводить червону лінію і чітко показує, що держави не визнають анексію Криму. Якими будуть наступні кроки? Якраз працюємо з МЗС, з Меджлісом, недержавними організаціями. Це нам дасть можливість показувати світу, яке йде порушення прав людини, щоб вводити глибші санкції. Ми будемо, наприклад, наполягати перед нашими урядами, щоб вводили санкції проти всіх тих, хто балотуватиметься в російську Думу в Криму, щоб їм не дозволялося заїжджати в будь-які країни світу за межами Росії. І це буде одним з багатьох кроків: невизнання паспортів, серія тактичних рішень і стратегічних речей, щоб світ зрозумів, що Крим - це Україна", - розповів президент СКУ.

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Нагадаємо, вибори до Державної Думи пройдуть у Росії 17-19 вересня.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколаєнко заявляв, що участь у вересневих виборах до Держдуми Росії жителів тимчасово окупованих територій України, яким роздали паспорти РФ, "поставить під сумнів їх легітимність", а їхні результати "не визнаватимуться ані Україною, ані міжнародною спільнотою", пише Liga.net.

"Участь жителів окремих районів Донбасу в російських виборах і плебісцитах, як і видача їм російських паспортів, є незаконними", - сказав Ніколаєнко.