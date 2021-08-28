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Україна перемогла Росію — Кулеба про саміт Кримської платформи Голова МЗС розповів, як Росія шантажувала інші країни через участь в саміті

Деякі країни побоялися брати участь у саміті Кримської платформи через страх перед Росією, розповів у програмі "Велика п’ятниця" на телеканалі "Україна 24" голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Чим я не задоволений? Я бачу декілька держав Азії, які могли долучитися до саміту, але не долучилися. Можу вам розповісти один епізод. На державному прийомі з нагоди Дня Незалежності до мене підійшов посол однієї такої азійської країни, почав нахвалювати, розповідати, як все чудово, які ви молодці. І каже: у нас є прохання, можете нас підтримати в одному заході. Я кажу: шановний, а хто від вас взяв участь у саміті Кримської платформи? Він каже: на жаль, ніхто. Я кажу: так на що ви розраховуєте? Тобто є азійські країни, які могли собі це дозволити, але вирішили бути обережними через Росію, безумовно", — сказав він.

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Кулеба розповів, як російські дипломати погрожували представникам інших країн.

"Росія є ворогом, якого треба поважати, ніхто не применшує їх… вони хотіли зірвати саміт загалом. Починаючи з публічних заяв, що саміт Кримської платформи розглядається ними як недружній акт щодо Росії, завершуючи дзвінками послів Росії в МЗС країни Х з погрозами… Наприклад, одна країна погодила участь на рівні голови МЗС. Після цього російські дипломати прийшли в МЗС цієї країни та кажуть: ми взагалі просили вас не їхати. Ви підтвердили міністра, ми погрожуємо вам цим, цим і цим. А потім кажуть: ну можна, щоб хоч заступник міністра від вас поїхав. Вони навіть уже до такого торгувалися. Ми маємо дуже серйозного ворога. Я не хочу применшувати цього, але конкретно в цій битві ми їх перемогли. Перемогла Україна. Я вважаю, що в українців є всі підстави пишатися своєю державою", — сказав він.

Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня. На саміті були присутні представники 46 країн і організацій.

Вперше про Кримську платформу оголосив президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Мета заходу — обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона буде функціонувати за участі глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн.

Дипломат Валерій Чалий раніше заявив, що цим самітом Україна перебила у Росії ініціативу стосовно Криму. "Але я не згоден з фразою, що Кримська платформа поверне нам Крим, Крим поверне ефективна діяльність уряду, президента, парламенту і рішучість українського народу", — додав він.