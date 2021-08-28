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Російські ліберали завершуються на українському питанні — Кулеба Глава МЗС розповів, як Україна може допомогти Росії та Білорусі в боротьбі проти авторитарних режимів

Як Україна може підтримати противників режиму самопроголошеного голови Білорусі Олександра Лукашенка і президента Росії Володимира Путіна, розповів у програмі "Велика п’ятниця" на телеканалі "Україна 24" очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Росія і Білорусь – це окремі випадки. Я бачу більше можливостей для України допомагати білорусам змінювати свою країну і боротися за те, щоб там якась цивілізація настала. Росія – історія складніша, з огляду на українсько-російські відносини, на відносини між українськими та російськими інтелектуалами. Тому що в принципі я вимушений констатувати, що в більшості випадків, за деякими виключеннями, російські ліберали завершуються там, де починається українське питання. Тому питання Росії делікатніше", — сказав він.

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За словами Кулеби, Україна має співпрацювати з росіянами, як її поважають.

"Але Україні буде безпечніше, якщо Росія буде демократичною країною. Тут з тими росіянами, хто готовий поважати Україну, українські інтереси, землю, людей, ми маємо працювати та будувати альянси, щоб допомагати Росії змінитися на краще", — сказав він.

Раніше Кулеба висловився про ситуацію в Росії стосовно свободи та прав людини. "Немає там свободи та прав людини. Росія благополучно перетворилася на авторитарну державу. Росія відмовилася, по суті, від зобов’язання виконувати рішення ЄСПЛ. Така Росія, безумовно, становить загрозу для України", — сказав він.

Також голова МЗС заявив, що Україна розчарована заявою президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що країна нібито не готова до членства в Європейському Союзі.

"Ми розчаровані такими заявами й вважаємо їх недоречними, особливо в контексті того, що вона була гостем в Україні, де її приймали найщиріше і найкращим чином. Ми довели свою позицію, оцінку до МЗС Естонії, до посла Естонії в Україні. Вважаємо, що такі речі не повинні лунати від друзів та партнерів. А Естонія й Україна – безумовно, друзі та партнери", — заявив міністр.