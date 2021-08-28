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Візит буде успішним — дипломат дав прогноз по зустрічі Зеленського і Байдена Олександр Чалий розповів про ретельну підготовку поїздки президента до США

Візит президента України Володимира Зеленського в США пройде успішно — такий прогноз зробив в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат Олександр Чалий.

"Я переконаний, що тактика і стратегія команди Зеленського абсолютно правильна. Починаючи з травня, Зеленський взяв ініціативу у свої руки та виявив певну суб'єктність і активність, не боявся публічно висловлювати правду про деякі речі в стратегічних відносинах з США і Європейським союзом. Це йому дало можливість потрапити в фокус уваги перших осіб у Вашингтоні, Берліні, Брюсселі. Як результат ми бачимо, що Україна в останні місяці придбала певну суб'єктність, може і повинна використовувати всі можливі інструменти впливу і на адміністрацію президента США, і на президента США, і на європейських лідерів для того, щоб відстоювати свої національні інтереси. Це потрібно робити дипломатично, змістовно", — зазначив він.

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За словами Чалого, до візиту ведеться суттєва підготовка.

"Я переконаний, що візит буде успішним, тому що результати, наскільки я знаю, готуються суттєві, і вони будуть позитивними для України та подальшого розвитку відносин між Україною та США. Візит готується дуже ретельно, працюють команди, практично узгоджені всі ключові документи", — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повинен зустрітися з Джо Байденом у Вашингтоні 31 серпня. Він не обмежиться розмовою зі своїм американським колегою, а проведе низку зустрічей в інших містах Америки.

Раніше російський політолог Андрій Піонтковський розповів, чим важливий візит президента України в США. "Це дуже важливий візит, на якому насамперед обговорюватимуться питання безпеки, військового співробітництва України і США. І не секрет, що з цього приводу в американському істеблішменті йдуть дебати. Переважна більшість підтримує тверду політику співпраці, але всередині адміністрації діє така симпатизує Путіну група ", - розповів він.