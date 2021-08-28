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Перспектив виходу в офлайн немає — Кулеба про переговори щодо Донбасу Глава МЗС розповів, що про перенесення переговорів ТКГ поки не йдеться

Новий майданчик для переговорів ТКГ щодо Донбасу поки що не обговорюється — про це заявив у програмі "Велика п’ятниця" на телеканалі "Україна 24" голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Цими днями відбувалося засідання ТКГ онлайн, абсолютно ніяких змін, ніяких перспектив. Поки що ніяких перспектив виходу ТКГ з онлайну в офлайн немає. Тому всі працюють… якщо чесно, це питання зараз не на порядку денному – питання альтернативного Мінську міста, ми це не обговорюємо", — сказав він.

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Раніше радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що перемовини щодо Донбасу фактично заблоковані через команди президента Росії Володимира Путіна. Так він прокоментував те, що Росія вчергове зірвала роботу гуманітарної підгрупи ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Російська сторона постійно висовує все нові й нові умови. Я так бачу, що вони не хочуть брати на себе відповідальність за черговий зрив", — заявив Арестович.