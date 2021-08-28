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Красива ілюстрація долі зрадників — Кулеба про нове призначення Поклонської Глава МЗС висловився про чутки з приводу призначення Поклонської послом в африканській країні

Кремль хоче відправити колишню кримську прокурорку Наталію Поклонську послом в Кабо-Верде. Цю інформацію прокоментував у програмі "Велика п’ятниця" на телеканалі "Україна 24" голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Я це чув поки що на рівні припущень. Треба перевірити, чи вона ще є громадянкою України. Якщо залишається, то тоді в нас є можливість зіпсувати їй життя. Якщо вона вже вийшла з громадянства України та є громадянкою Росії, то вони там можуть призначати кого завгодно і куди завгодно. Але загалом це дуже красива ілюстрація долі зрадників. Якщо ви зрадите своїй державі, то держава, заради якої ви зрадили, в даному випадку Росія, вас просто використає і відправить в Кабо-Верде, при всій повазі до Кабо-Верде", — сказав він.

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Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Поклонська стане послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, розташованій на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Наталія Поклонська працювала в прокуратурі Криму на посаді старшого прокурора. Після окупації Росією Криму перейшла на бік Росії та була призначена окупаційною владою прокурором Криму. 2016 року стала депутаткою Державної думи РФ VII скликання, заступницею голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ. Членкиня фракції "Єдина Росія".

19 березня 2021 року РНБО України запровадила санкції проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників, серед яких є Наталія Поклонська.