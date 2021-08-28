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Кулеба про відсутність Меркель на Кримській платформі: "Можу відкрити невелику таємницю" Глава МЗС висловився про те, чому канцлерка Німеччини не залишилася на саміт у Києві

Канцлерки Німеччини Ангели Меркель не було на саміті Кримської платформи — про причини розповів у програмі "Велика п’ятниця" на телеканалі "Україна 24" голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Сподіваюсь, коли вона вже не буде канцлером, то дасть інтерв’ю і відповість на це запитання. Тут немає чого приховувати. Це, безумовно, її свідоме політичне рішення, хоча, перебуваючи в Києві за день до… Я можу відкрити невелику таємницю. Коли ми ініціювали Кримську платформу, і президент України надіслав відповідне запрошення, то, за нашою інформацією, навесні попередня реакція Німеччини полягала в тому, що в календарі пані Меркель день 23 серпня був попередньо заблокований для цього візиту. Але потім відбулися якісь внутрішні процеси. І зрештою було ухвалене те рішення, яке було реалізоване", — сказав він.

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Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня. На саміті були присутні представники 46 країн і організацій.

Вперше про Кримську платформу оголосив президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Мета заходу — обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона буде функціонувати за участі глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн.

Дипломат Валерій Чалий раніше заявив, що цим самітом Україна перебила у Росії ініціативу стосовно Криму. "Але я не згоден з фразою, що Кримська платформа поверне нам Крим, Крим поверне ефективна діяльність уряду, президента, парламенту і рішучість українського народу", — додав він.